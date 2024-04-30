Некоторых россиян освободят от комиссии при оплате коммуналки

Многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей умерших ветеранов с 1 июля смогут оплачивать услуги ЖКХ и пени за несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки, сообщается на сайте правительства.
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