Некоторых россиян освободят от комиссии при оплате коммуналки

Многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей умерших ветеранов с 1 июля смогут оплачивать услуги ЖКХ и пени за несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки, сообщается на сайте правительства.