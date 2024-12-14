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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Варвара Прохорова не прошла квалификацию на Кубке мира по ски-альпинизму в Куршевеле

Варвара Прохорова, выступавшая в нейтральном статусе, заняла 51-е место в квалификации на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.

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