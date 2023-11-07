Эксперты рассказали, какие факторы влияют на выбор партнера

Психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова и PR-менеджер приложения для знакомств Mamba Наталья Красильникова 7 ноября рассказали «Известиям», на что обращают внимание мужчины и женщины при выборе второй половинки и какие факторы влияют на их выбор.