Африканский водоем-убийца: на счету озера Ниос 1800 человеческих жертв

Озеро Ниос, расположенное среди гор Массиф-дю-Мбам в северо-восточной части Камеруна, местные жители столетиями считали благодатным и дарующим жизнь.
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