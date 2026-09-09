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В Сандунах откроют утренний мужской клуб

В Сандунах откроют утренний мужской клуб

Старейший банный комплекс России празднует 218 лет. фото: Антон ЧигляковСандуны — в каком-то смысле нарицательное имя и одна из туристических точек Москвы даже для тех, кто в бане никогда не был.

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