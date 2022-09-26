"Люди реально напуганы": самые новые кадры жесткого пожара в эти минуты

Жители Приморья поделились самыми новыми кадрами с места жесткого пожара на трафиковой трассе. Так, по словам очевидцев, прямо на проезжей части в сторону Артема загорелся легковой автомобиль.
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