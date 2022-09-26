Закон, порядок, государство

679 подписчиков

"Люди реально напуганы": самые новые кадры жесткого пожара в эти минуты

"Люди реально напуганы": самые новые кадры жесткого пожара в эти минуты

Жители Приморья поделились самыми новыми кадрами с места жесткого пожара на трафиковой трассе. Так, по словам очевидцев, прямо на проезжей части в сторону Артема загорелся легковой автомобиль.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх