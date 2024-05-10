Россия — удивительная страна. Ни одно другое государство не может сравниться таким богатством и многообразием народов, культур, религий, менталитетов.
Родина моя. Песни Великой страны
Комментарии
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ВераВерная
Прекрасный проект, мне очень нравится сама идея вот в таком формате музыкальном объединять представителей разных регионов, и даже стран. Спасибо за клип, здорово!
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10 час.
Aлексей Boubnov
Супер!!!
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8 час.
света снегирева Снегирева
ВОСТОРГ!!!!!!!!!!!!!!!👍👍👍🌺🌺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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4 час.
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