Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Родина моя. Песни Великой страны

Родина моя. Песни Великой страны

Россия — удивительная страна. Ни одно другое государство не может сравниться таким богатством и многообразием народов, культур, религий, менталитетов.

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Комментарии
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ВераВерная
Прекрасный проект, мне очень нравится сама идея вот в таком формате музыкальном объединять представителей разных регионов, и даже стран. Спасибо за клип, здорово!
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10 час.
Aлексей Boubnov
Супер!!!
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8 час.
света снегирева Снегирева
ВОСТОРГ!!!!!!!!!!!!!!!👍👍👍🌺🌺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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4 час.

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