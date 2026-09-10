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Царьград

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Прокуратура Курской области возьмёт под контроль помощь пострадавшим

Прокуратура Курской области возьмёт под контроль помощь пострадавшим

Прокуратура Курской области займётся оказанием помощи жителям Железногорска, пострадавшим от атаки дронов ВСУ.

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