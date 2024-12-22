Никита Васильев: Трасса Краснодар - Темрюк открыта! Теперь никакой тянучки по станицам Кубани

Трасса Краснодар - Темрюк открыта! Теперь никакой тянучки по станицам Кубани. По сути - единая дорога от Петербурга до авто подхода к Крымскому мосту (платная) и далее переходящая в Тавриду до Севастополя!Добро пожаловать на курорты Крыма и Краснодарского края без пробок!@NikitaVasilievподробнее+видео>>> .
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