Небензя: Завозить оружие на Украину могут автомобилями DHL

Российские власти не исключают, что на Украину в автомобилях транспортной компании DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут доставляться вооружения, сообщил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
Российские власти не исключают, что на Украину в автомобилях транспортной компании DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут доставляться вооружения, сообщил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
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