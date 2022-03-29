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Небензя: Завозить оружие на Украину могут автомобилями DHL

Российские власти не исключают, что на Украину в автомобилях транспортной компании DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут доставляться вооружения, сообщил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

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