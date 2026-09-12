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Зеленский готов приехать на G20 в Майами, если там будет Путин

Зеленский готов приехать на G20 в Майами, если там будет Путин

Владимир Зеленский заявил, что примет участие в саммите "Большой двадцатки" в Майами в декабре, если в нём будет участвовать президент России Владимир Путин.

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