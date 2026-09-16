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Ученые разгадали двухвековую тайну поезда, опоздавшего из-за активности Солнца

Британские историки разрешили загадку, связанную с первым описанным случаем воздействия Солнца на технику в 1841 году, когда магнитная буря вынудила отложить отправление поезда в Англии.

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