Нижегородка украла 30 тысяч рублей с карты собутыльника

В селе Спасское 50-летний мужчина пригласил в гости 30-летнюю безработную. Пара распивала спиртное, и в какой-то момент женщина попросила у односельчанина сотовый телефон, якобы для того, чтобы вызвать такси.
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