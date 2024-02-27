В кабмине РФ подтвердили планы запретить экспорт бензина на полгода

В российском кабмине подтвердили появившуюся в СМИ информацию о планируемом введении с марта запрета на экспорт бензина в течение шести месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя зампреда правительства страны Александра Новака.
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