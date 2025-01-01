В Петербурге ищут того, кто сорвал новогоднюю закупку посетителям ТЦ «Форум» на улице Васи Алексеева.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Петербурге ищут того, кто сорвал новогоднюю закупку посетителям ТЦ «Форум» на улице Васи Алексеева.