ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении ещё до 225 военнослужащих, сообщает Минобороны России. Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область «кладбищем лучших украинских войск».
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