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ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении ещё до 225 военных

ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении ещё до 225 военных

ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении ещё до 225 военнослужащих, сообщает Минобороны России. Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область «кладбищем лучших украинских войск».

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