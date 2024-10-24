Депутаты предлагают снизить налоги для малого и среднего социально ориентированного бизнеса

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности поддержал сразу два законопроекта о налоговых льготах для предприятий малого и среднего бизнеса.
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