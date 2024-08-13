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«Вновь стали героями»: в МИД России осудили планы Германии сделать нацистов примером для подражания

«Вновь стали героями»: в МИД России осудили планы Германии сделать нацистов примером для подражания

В Министерстве иностранных дел России раскритиковали уточняющую директиву Минобороны ФРГ, в которой приводится целый список нацистских солдат, офицеров и генералов, которых Берлин называет «примером военного превосходства» и оперативной готовности.

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