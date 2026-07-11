Онищенко назвал целевую продолжительность жизни к 2030 году

Медицина способна сделать лишь часть работы: реальный прирост лет жизни дают простые, но системные привычки К 2030 году в России средняя продолжительность жизни составит 78 лет, сообщил РИА Новости вице-президент Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко.