Татарстанские эксперты поддержали идею о введении ЕГЭ по арабскому языку

Министр просвещения Сергей Кравцов озвучил инициативу о введении ЕГЭ по арабскому языку. Рособрнадзор готов начать разработку экзаменационных материалов, однако для этого потребуется около двух лет на подготовку и апробацию.
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