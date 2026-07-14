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Минпросвещения: Школа может отказать в приеме в 10-й класс

Минпросвещения: Школа может отказать в приеме в 10-й класс

Образовательное учреждение может отказать в приеме в 10-й класс в случае отсутствия свободных мест или если ученик не прошел индивидуальный отбор для профильного класса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России.

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