Агроном Викулов рассказал, как хранить кабачки, чтобы не потерять их пользу

Кабачки — одни из самых неприхотливых овощей, которые многие выращивают на дачных участках. Летом и осенью их едят свежими, но возникает вопрос: как сохранить урожай до весны? Агроном Владимир Викулов рассказал 360.
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