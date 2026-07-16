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Нижегородская правда

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Агроном Викулов рассказал, как хранить кабачки, чтобы не потерять их пользу

Агроном Викулов рассказал, как хранить кабачки, чтобы не потерять их пользу

Кабачки — одни из самых неприхотливых овощей, которые многие выращивают на дачных участках. Летом и осенью их едят свежими, но возникает вопрос: как сохранить урожай до весны? Агроном Владимир Викулов рассказал 360.

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