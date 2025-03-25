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Новосибирский астрофотограф Поляков снял на видео спутники Starlink Илона Маска

Новосибирский астрофотограф Поляков снял на видео спутники Starlink Илона Маска

Автор видео сравнил движение спутников с ниткой жемчуга.Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков провёл уникальную съёмку, на которой запечатлён пролёт спутников системы Starlink, созданной Илоном Маском.

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