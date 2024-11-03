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Пожалуйста, запретите Лиз Трасс появляться на публике. Не ради нас, а ради нее

Пожалуйста, запретите Лиз Трасс появляться на публике. Не ради нас, а ради нее

Британцы пытаются делать вид, что Лиз Трасс никогда не существовало, пишет Guardian. По мнению автора, бывший премьер министр Великобритании либо потеряла рассудок, либо принимает серьезные препараты, так как ее действия не поддаются разумному объяснению.

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