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«В Киеве опешили от необычного манёвра ВС России»: На фронте сейчас беспрецедентная ситуация, «элиту» врага накрыл рой из Х-22: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 26.08.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 26 августа 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 26.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Всё там сдохнут и ВСУшники и наёмники, ибо не хер лезть в Россию, опыт Наполеона и Гитлера их ни чему не научил, любят они танцевать на граблях, однако.
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14 час.

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