Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +3°, дождь• Севастополь: +6°, дождь• Ялта: +7°, пасмурно• Алушта: +7°, облачно• Евпатория: +5°, пасмурно• Саки: +5°, пасмурно• Бахчисарай: +4°, дождь• Джанкой: +4°, пасмурно• Судак: +6°, облачно• Феодосия: +4°, пасмурно•.
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