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Новости Липецка

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Отменён красный уровень угрозы БПЛА в четырёх округах Липецкой области

Отменён красный уровень угрозы БПЛА в четырёх округах Липецкой области

Отбой «Красного уровня-Угроза атаки БПЛА» объявили для Краснинского, Данковского, Лебедянского, Чаплыгинского округов и Лев-Толстовского района.

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