Обновление центра "Раубичи" - чем удивит спорткомплекс

Спорткомплекс "Раубичи" продолжает радовать своих гостей. Для более комфортной и современной подготовки атлетов к своим стартам полностью обновили самое узнаваемое здание - административное: а ведь именно здесь расположен зал игровых видов спорта.
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