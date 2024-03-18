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Обновление центра "Раубичи" - чем удивит спорткомплекс

Обновление центра "Раубичи" - чем удивит спорткомплекс

Спорткомплекс "Раубичи" продолжает радовать своих гостей. Для более комфортной и современной подготовки атлетов к своим стартам  полностью обновили самое узнаваемое здание  - административное: а ведь именно здесь расположен зал игровых видов спорта.

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