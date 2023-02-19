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“Самый подлый поступок”: Володин об отмене на Украине праздника 9 Мая

“Самый подлый поступок”: Володин об отмене на Украине праздника 9 Мая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самым подлым поступком режима Зеленского отмену празднования на Украине 9 Мая – Дня Победы.

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