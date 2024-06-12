Расплата за предательство. О чём говорят итоги выборов в Европарламент?

Завершившиеся в минувшие выходные выборы в Европейский парламент можно охарактеризовать довольно противоречивым и в тоже время весьма, на мой взгляд, справедливым описанием: выборы, которые ничего не изменили и которые в то же время поменяли всё.
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