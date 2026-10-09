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ИА Регнум

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Кремль опубликовал заявление Путина после телефонного разговора с Трампом

Кремль опубликовал заявление Путина после телефонного разговора с Трампом

Президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора 9 октября с американским лидером Дональдом Трампом выступил с заявлением, текст которого опубликован на сайте Кремля.

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