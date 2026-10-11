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Владимирские новости

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Перебои мобильного интернета возможны во Владимирской области в период действия беспилотной опасности

Перебои мобильного интернета возможны во Владимирской области в период действия беспилотной опасности

Владимирцам рекомендовали укрыться в помещениях без окон либо перейти в укрытие.Жителям Владимирской области напомнили о мерах безопасности при беспилотной опасности, которую объявили в регионе в 21:20.

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