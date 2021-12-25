Самолет готов: МС-21 завершил все испытания

По данным Министерства промышленности и торговли России, летные испытания узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 разработки ПАО «Корпорация «Иркут» завершены, и в ближайшие дни воздушное судно совершит полет с российским композитным крылом.
По данным Министерства промышленности и торговли России, летные испытания узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 разработки ПАО «Корпорация «Иркут» завершены, и в ближайшие дни воздушное судно совершит полет с российским композитным крылом.
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