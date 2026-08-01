В России изменятся правила оплаты и перевозки в автобусах и такси

С 1 сентября в России обновятся правила перевозки пассажиров автобусами и такси. Согласно приказу Минтранса, пассажиры смогут оплачивать поездки, приобретать билеты и проходить посадку с помощью NFC и Единой биометрической системы.
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