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Вспомнить все. Трамп выкатил против либеральных медиа США иски за клевету на $10 млрд

Вспомнить все. Трамп выкатил против либеральных медиа США иски за клевету на $10 млрд

Британское леволиберальное издание The Guardian пишет, ято Дональд Трамп еще не успел вступить в должность президента США, но уже обьявил крестовый поход против всех ведузих либеральных СМИ Америки, выкатив против них иски на 10$ млрд за статьи с диффамацией.

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