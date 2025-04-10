«Их не волновали трупы»: Почему Пентагону выгоднее забыть о провале, чем признать крах? Американский журналист Такер Карлсон в… «Вашингтон сжёг Украину в топке амбиций»: Такер Карлсон объявил о поражении США в противостоянии с Россией .
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