В Конгрессе призвали Байдена сообщить о возможных переговорах по Украине

Несколько американских конгрессменов обратились с призывом к президенту Джо Байдену уведомить палату представителей о стратегии в отношении Украины и якобы возможных переговорах с Россией об окончании конфликта.
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