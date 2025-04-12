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Путин: ракетно-космическая отрасль должна стать локомотивом роста экономики

Путин: ракетно-космическая отрасль должна стать локомотивом роста экономики

Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста экономики Российской Федерации, обеспечения ее технологического суверенитета, повышения качества жизни людей во всех регионах страны.

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Комментарии
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М
Михаил
Задача-то  такая  и  стоит  перед  нашей  Российской  федерацией...   Да,  вот  только...   Надо  так  сделать-организовать,  что  бы  тех  врагов  победил  бы  с  нами  и  ещё  кто-нибудь!  👆
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9 час.
Валерий Шаронов
слова, слова,слова...
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9 час.
Надежда
Надеюсь, амбициозный мистер Трололо вынудит хоть одну страну примкнуть к РФ. Жаль, что небольшие страны практически все в кредитной зависимости от штатов и не имеют возможности сказать свое категоричное &quot;нет&quot; хозяину...
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7 час.
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