Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста экономики Российской Федерации, обеспечения ее технологического суверенитета, повышения качества жизни людей во всех регионах страны.
Путин: ракетно-космическая отрасль должна стать локомотивом роста экономики
Комментарии
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М
Михаил
Задача-то такая и стоит перед нашей Российской федерацией... Да, вот только... Надо так сделать-организовать, что бы тех врагов победил бы с нами и ещё кто-нибудь! 👆
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9 час.
Валерий Шаронов
слова, слова,слова...
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9 час.
Надежда
Надеюсь, амбициозный мистер Трололо вынудит хоть одну страну примкнуть к РФ. Жаль, что небольшие страны практически все в кредитной зависимости от штатов и не имеют возможности сказать свое категоричное "нет" хозяину...
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7 час.
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