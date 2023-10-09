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ИЗВЕСТИЯ iz

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Судный день

Судный день

7 октября 2023 года навсегда войдет в историю не только Палестины и Израиля, но и всего Ближнего Востока как один из самых трагических и драматических дней, о котором будет с содроганием вспоминать, горько сожалеть и бурно спорить не одно поколение политиков, ученых и обычных рядовых граждан.

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