Судный день

7 октября 2023 года навсегда войдет в историю не только Палестины и Израиля, но и всего Ближнего Востока как один из самых трагических и драматических дней, о котором будет с содроганием вспоминать, горько сожалеть и бурно спорить не одно поколение политиков, ученых и обычных рядовых граждан.