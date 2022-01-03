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8 башкирских законов, вступающих в силу в январе 2022 года

8 башкирских законов, вступающих в силу в январе 2022 года

О бюджете Башкирии на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов По данным Госсобрания республики, согласно новому закону доходы бюджета Башкирии на 2022 год запланированы в объеме 246,22 млрд рублей, расходы составят 267,66 млрд рублей.

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