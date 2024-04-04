Новая статья: Обзор Infinix NOTE 40 Pro: стильный смартфон среднего класса с поддержк...

Новая статья: Обзор Infinix NOTE 40 Pro: стильный смартфон среднего класса с поддержкой MagSafeInfinix медленно, но верно меняет свою репутацию: от “бренд, который выпускает дешевые смартфоны с интересными характеристиками” к “бренд, который выпускает смартфоны подороже с интересными решениями”.
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