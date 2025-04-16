Индия рискует стать одним из главных пострадавших в тарифной войне

История с американскими тарифами, которая разворачивается с начала апреля, была начата Вашингтоном вовсе не для того, чтобы поупражняться в ее написании и этим закончить.
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