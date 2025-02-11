Гололед и непогода на Крымском полуострове

За прошедшие выходные сотрудники «Крым-Спас» девять раз выезжали вызволять машины из снежного плена. Спасатели отмечают, что несмотря на предупреждения спасателей об ухудшении погодных условий, некоторые водители все же пренебрегли правилами безопасности в Белогорском, Ленинском, Джанкойском и Симферопольском районах.