Финляндия рассматривает возможность минирования границы с Россией

Эстония и Финляндия заявили о пересмотре отношения к применению противопехотных мин. О том, что обе страны официально готовы отказаться от участия в Оттавской конвенции, которая предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия и ликвидацию минных полей, пишет РБК.
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