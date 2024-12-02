Финляндия рассматривает возможность минирования границы с Россией

Эстония и Финляндия заявили о пересмотре отношения к применению противопехотных мин. О том, что обе страны официально готовы отказаться от участия в Оттавской конвенции, которая предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия и ликвидацию минных полей, пишет РБК.