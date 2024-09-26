Врач-кардиолог Юрий Егай: «Жизнь в больших городах не предполагает достаточной заботы о своем сердце»

В преддверии Всемирного дня сердца медик – о том, как самостоятельно выявить проблемы с сердцем и какие физические нагрузки предпочесть В России с 23 по 29 сентября проводится Неделя ответственного отношения к сердцу в честь Всемирного дня сердца, который отмечается в воскресенье.
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