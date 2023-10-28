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Тельцам удастся осуществить планы, а ко Львам потянутся люди

Тельцам удастся осуществить планы, а ко Львам потянутся люди

Тельцам удастся осуществить планы, а ко Львам потянутся людиОвен Неплохой день для работы – в основном потому, что вы не боитесь трудностей, не сдаетесь, если на пути возникают преграды, не отступаете, если вам противостоит сильный и влиятельный человек.

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