Тельцам удастся осуществить планы, а ко Львам потянутся люди

Тельцам удастся осуществить планы, а ко Львам потянутся людиОвен Неплохой день для работы – в основном потому, что вы не боитесь трудностей, не сдаетесь, если на пути возникают преграды, не отступаете, если вам противостоит сильный и влиятельный человек.