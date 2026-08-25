Украина движется к тому, что военные возьмут власть в свои руки. Об этом в беседе с обслуживающим режим пропагандистом заявил главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».