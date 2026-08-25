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Нацист Карась: «Будет хунта и гражданская война – с продажной агентурой и ждунами»

Нацист Карась: «Будет хунта и гражданская война – с продажной агентурой и ждунами»

Украина движется к тому, что военные возьмут власть в свои руки. Об этом в беседе с обслуживающим режим пропагандистом заявил главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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