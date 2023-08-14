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Где смотреть бой Дацик – Томпсон Бойцовский клуб РЕН ТВ: во сколько начало прямой трансляции 18 августа

Где смотреть бой Дацик – Томпсон Бойцовский клуб РЕН ТВ: во сколько начало прямой трансляции 18 августа

Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет бой в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

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