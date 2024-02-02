Morse Micro – модификация Wi-Fi обеспечивает быструю на расстоянии в несколько километров

Радиоинженеры из компании Morse Micro провели серию успешных экспериментов, доказывающих возможность использования одной из «дальнобойных» модификаций Wi-Fi для установления быстрой связи на расстояниях от нескольких сотен метров до нескольких ….
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