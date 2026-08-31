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Царьград

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На Кубани запустили приложение для поиска укрытий при угрозе БПЛА

На Кубани запустили приложение для поиска укрытий при угрозе БПЛА

На Кубани внедрили цифровой сервис для поиска укрытий при беспилотной угрозе. Приложение "Моя Кубань" автоматически определяет местоположение и отображает ближайшие укрытия.

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